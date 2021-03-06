Liverpool'a devre arasında kiralık olarak transfer olan Milli oyuncu Ozan Kabak, yeni takımında geçen günleri, hedefleri ve Şampiyonlar Ligi hakkında S Sport'a çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ozan Kabak, "Virgil van Dijk, benim idollerimden bir tanesiydi. Onunla tanışmak çok güzeldi. Bana çok güzel tavsiyelerde bulundu. Umarım yakın zamanda aramıza döner"

"Liverpool'a gelmeden önce Nuri Şahin ile mesajlaştık. Beni tebrik etti ve Klopp'un ne kadar harika birisi olduğunu söyledi. Nuri ağabey zaten Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden bir tanesi. İnşallah ben de onun izinden giderim"

'Şampiyonlar Ligi şarkısını duymak bile...'

"Şampiyonlar Ligi, benim için çok ayrı bir yerde. Şarkısını duymak bile beni çok gururlandırıyor. En son Galatasaray'da çok güzel maçlar çıkarmıştım. Liverpool'da ise Leipzig'e karşı çok güzel bir galibiyet aldık. Liverpool'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Bu sene elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kalan maçları kazanmak için çalışacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi potasında bitiririz"

'İnşallah Şampiyonlar Ligi'ni kazanırız'

"Liverpool 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İnşallah bu sezon da kazanırız. Finalin İstanbul'da olması benim için ayrı bir motivasyon" ifadelerini kullandı



