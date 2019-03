18 yaşında Galatasaray formasıyla gösterdiği performans ile dünya devlerini peşine taktı. Devre arası transfer döneminde 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga’nın Stuttgart takımının yolunu tuttu. Almanya’da kısa sürede gösterdiği performans ona A Milli Takım’ın kapılarını sonuna kadar açtı. Bundesliga’da kısa sürede gösterdiği performans ile fırtınalar estiren Ozan Kabak ilk özel röportajını FANATİK’e verdi. Yakup Çınar sordu, Ozan yanıtladı.

İşte genç yıldızın açıklamaları: “Transferimde kariyerimden önce bana emek veren, beni yetiştiren kulübümün menfaatlerini düşündüm. Görevim sahada benden bekleneni vermekti, ben de sadece bunu yapmak için çalıştım. Kafamı hiçbir zaman transfer hesapları yapmakla doldurmadım.”

Ozan, arkadaşımız Yakup Çınar’ın sorularını yanıtladı.

‘Herkes için geçerli’

“Transferimin değerlendirmesini yapmak yöneticilerimizin ve menacerimin göreviydi. Olması gerektiği gibi de oldu. Başta Fatih Terim olmak üzere üzerimde emeği olan herkese minnettarım. Ben Galatasaray’ın yetiştirdiği bir futbolcuyum. Florya’ya geldiğim ilk günden itibaren her gün kendimi geliştirecek fırsatlarım oldu. Fatih Terim hayatımı değiştiren, hayatıma yön veren en önemli insanlardan biri. Temas ettiği herkes için aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Ben de o şansa erişenlerden biriyim. Onun tavsiyeleri benim için çok değerliydi. Kariyer planlamam ve kişisel gelişimim konusunda alanının en başarılı profesyonellerinden biri olarak gördüğüm Fazıl Özdemir’den destek alıyorum.”

‘Elbette şüphem yok’

“Galatasaray maçlarını kaçırmıyorum. Maçlarımız bazen çakışsa da sonradan izlemeye çalışıyorum. Dışarıdan izlemek çok daha heyecanlı. Aradaki puan farkı fazla görünebilir ama kapanmayacak gibi değil. Eski takım arkadaşlarımın şampiyonluk için ellerinden gelen ne varsa yapacağından şüphem yok. Hele ki takımın başında Fatih Hoca varsa! Galatasaray son ana kadar şampiyonluk kovalayacaktır. Tabii ki gönlüm, kendimi evladı saydığım Galatasaray’dan yana! Benim ise amacım dünyanın en büyük takımlarının hayalini kurmak yerine önce dünyanın en iyi futbolcuları arasına girmek. Bu daha doğru bir yol. O zaman hayali hedeflerle değil, gerçeklerle yürürsünüz.

‘Futbola forvet olarak başladım’

Hannover karşılaşmasında kariyerimin ilk gollerini attım. Aslında profesyonel olmadan önce alt yapıda ve Milli Takımlar’da 30’a yakın golüm vardı. A takımda ilk gollerimi atmak Hannover maçına kısmet oldu. Çok mutlu oldum tabii ki. Benim asıl görevim rakibe gol attırmamak ancak gol atmak da ekstra motivasyon ve mutluluk getiriyor. Eski günleri hatırlamış oluyorum. Futbola forvet olarak başladım. Bunun bana savunmada da hücumda da çok önemli getirileri var. Anlayacağınız gole pek de yabancı sayılmam!”

'Milli hayalim şampiyonluklar'

''Galatasaray'da oynamak, ardından Stuttgart'a transfer olmak ve şimdi de A Milli Takım’a seçilmek, gerçekten çok gurur verici. Ay-Yıldızlı formayla şampiyonluklar hayal ediyorum. Kulüp seviyesinde lig ve takım hayalleri kurmuyorum”

“Galatasaray formasıyla hem Süper Lig’de hem Şampiyonlar Ligi’nde oynamak, ardından Stuttgart forması giymek ve şimdi de A Milli Takım’a seçilmek büyük mutluluk. Hepsi gurur verici şeyler. Hepsi için şükürler olsun. Her zaman daha iyilerini başarmak için çalışacağım. Ay-Yıldızlı formayla ise şampiyonluk hayallerim var. Kulüp seviyesinde lig ve takım hayalleri kurmuyorum. Önemli olan kendimi, alanımda en iyilerle yarışacak duruma getirmek.”

“Türk halkının arkamda olması çok önemli. Stuttgart’ta da Galatasaray taraftarları var. Her zaman yanımdalar biliyorum. Galatasaray’da forma giydiğim zamanda her zaman arkamda durdular ve destek oldular. Onlardan aldığım enerji sahadaki oyunuma doğrudan etki etti. Şu anda da sosyal medya üzerinden desteklerini esirgemiyorlar. Her birine tek tek teşekkür ederim.”

‘Futbolun dili zaten bir’

“Stuttgart’a geldiğim ilk günden itibaren kendimi hiç yabancı hissetmedim. Futbol dışında zamanımın çoğunu dil öğrenmeye ayırdım. Kulübüm ve takım arkadaşlarım bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Zaten sahada futbolun dili bir. O anlamda zorluk çektiğimi söyleyemem.”

‘Beck ve Gomez yardımcı oluyor’

“Andreas Beck ve Mario Gomez biraz olsun Türkçe biliyorlar. Beck’in Türkçesi daha iyi ama... İkisi de bana çok yardımcı oluyor. Sadece onlarla değil, bütün takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Hepsi iyi insanlar ve son derece profesyonel futbolcular. Her konuda bana yardımcı oluyorlar.”

‘Tavsiyelerin fazlasını yaptım’

“Sosyal medyada bir yıl içindeki değişimim çok konuşuluyor. Profesyonel bir futbolcunun yapması gereken her şeye dikkat etmek. Yemek yerken, uyurken, çalışırken tavsiye edilenlerden fazlasını yapmaya çalıştım. Özel çalışmalarımın da bunda büyük faydası oldu. Galatasaray’da iyi bir eğitim aldım. Başta Fatih Terim olmak üzere diyetisyenlerimize, kondisyonerlerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL