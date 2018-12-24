Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve bu sezon stoper bölgesindeki eksikliklerden ötürü Fatih Terim'in forma şansı verdiği ve herkesin beğenisini kazanan Ozan Kabak Cardiff yolcusu...

Ocak ayında pek çok bölgeye takviye yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlere kaynak yaratmak adına genç yıldızı Ozan Kabak’ı satmaya hazırlanıyor. Cim Bom’un Premier Lig ekiplerinden Cardiff City ile bir süredir temasta olduğu ve 9 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Bu rakam Galatasaray’a peşin olarak ödenecek ve sözleşmeye göre Aslan, Ozan’ın sonraki satışından ciddi bir pay alabilecek. Aynı zamanda mukavelede yüksek rakamlar içeren bonuslar yer alıyor.

İlk yarıda ligde 13, Şampiyonlar Ligi’nde 4 maça çıkan Ozan Kobak, dünkü Sivas mücadelesinin ikinci yarısında hatasızdı. Ozan Kabak için geçtiğimiz hafta da Manchester City ve Manchester United iddiaları ortaya atılmıştı.

Bu haberi de okudular Puan durumu | Süper Lig 17. hafta puan durumu maç sonuçları ve fikstür - Galatasaray kaçıncı sırada?