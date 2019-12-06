Kasım ayı boyunca Almanya Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası esti. 2 kez haftanın 11'ine seçilen ve performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Ozan Kabak'tan bir başarı daha.

Kasım ayında Schalke'nin Augsburg'u 3-2 yendiği maçta gol atan. Yine 3-3 biten Fortuna maçında fileleri havalandıran ve ayrıca Werder Bremen ve Union galibiyetlerinde büyük pay sahibi olan 19 yaşındaki stoperimiz Almanya'da Kasım ayının 11'ine seçildi.

Geçen sezon Stuttgart formasıyla yılın genç oyuncusu seçilen Ozan Kabak 15 milyon Euro karşlığında Schalke 04'e transfer olmuştu.

Kasım ayının en iyi 11'i şu isimlerden oluştu:

Kaleci: Mark Flekken

Savunma: Nordi Mukiele, Ozan Kabak, Sven Bender, Alphonso Davies

Orta Saha: Christopher Trimmel, Christopher Nkunku, Marcel Sabitzer, Milot Rashica

Forvet: Timo Werner, Robert Lewandowski

Andorra ile oynanan maçta ilk kez A Milli Takım formasını giyen genç futbolcu geçen sezonun ardından bu sezon da çıkışını sürdürmeye devam ediyor.



