Sezon başında 5 milyon Euro karşılığında Schalke'den, Hoffenheim'a transfer olan Ozan Kabak yeni takımında göz doldurmaya devam ediyor. Mavi-Beyazlılar'daki macerasına harika başlayan milli futbolcu çıktığı 9 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Savunmadaki güven veren görüntüsünün yanında skorerliğiyle de ön plana çıkan 22 yaşındaki stoper, Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında en iyi performans gösteren isimlerin arasına girdi.

Kramaric'in golünde asisti yaptı

Hoffenheim, Hertha Berlin deplasmanına konuk olurken mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. 25. dakikada Hoffenheim'ın golünü atan Andrej Kramaric'in sayısında asisti yapan isim olan Ozan, Bundesliga'nın 8. haftasının en iyi 11'ine girdi.

İşte o 11:

İlk şansı Fatih Terim verdi

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2018'de A takıma çıkan Ozan Kabak kısa sürede fırtına estirmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk kez 27 Ağustos 2018'de Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Alanyaspor maçında 4 dakika şans verdiği genç oyuncu bir sonraki hafta oynanan Trabzonspor mücadelesinin ardından formayı kapmış ve 11'in değişilmez ismi olmuştu.

Cim Bom'da arkasında duruldu

Terim, yaptırdığı penaltılar ve hatalarıyla zaman zaman eleştirilen Ozan'ın arkasında durmuş, Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları iki Schalke, Lokomotiv Moskova ve Porto maçlarında başarılı stopere 90'ar dakika süre vermişti.

6 ayda 11 milyon Euro...

Ozan'ın kısa süredeki bu performansı Avrupa ekiplerinin ilgisini çekerken, Alman temsilcisi Stuttgart elini çabuk tutarak devre arasında yıldız oyuncuyu 11 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Sadece 6 ayda altyapısından yetiştiği Sarı-Kırmızılılar'a ciddi bir bedel kazandıran Ozan sezon sonunda 15 milyon Euro bedelle Schalke'nin yolunu tuttu.

Liverpool'a kadar yükseldi

Başarı merdivenlerini hızlıca çıkan milli oyuncu, 20-21 sezonu devre arasında İngiliz ekibi Liverpool'a, bir sonraki yıl da Norwich City'e kiralanmıştı. Norwich'teki pek parlak olmayan performans, Schalke'nin de yeni yapılanması derken 22 yaşındaki oyuncu sezon başında sadece 5 milyon Euro bedelle Hoffenheim'a imza atmıştı.