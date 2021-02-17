Ozan Kabak: Benim için özel maçtı

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Leipzig deplasmanında 90 dakika mücadele eden milli oyuncu Ozan Kabak, maçın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu

Ozan Kabak, "Liverpool'a yeni geldim. Zamana ihtiyacım var. Bu maç benim için önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da ilk maçım ve ilk galibiyetim. Bugün benim için özel. Bu yüzden çok mutluyum"

"İkinci yarıda bazı pozisyonlarda birkaç hata yapmış olmamıza rağmen oyunu kontrol eden taraftık. Rakibe karşı iyi baskı uyguladık. Ön alanda iyi baskı kurarak rakibi hataya zorladık. Golleri bulduk. Kazandığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı