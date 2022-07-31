Ozan Kabak attı, Hoffenheim turladı!

Almanya Kupası 1. Tur maçında Hoffenheim, Bölgesel Lig ekiplerinden Rödinghausen'e konuk oldu. Mavi-Beyazlılar ağır favori olduğu maçta çok zorlandı, karşılaşmanın normal süresinde eşitliği bozamadı.

Bölgesel Lig ekibi, Hoffenheim karşısında çok iyi savunma yapıp, kalesini gole kapatırken, uzatma anlarının son 5 dakikalık bölümünde Hoffenheim kilidi açtı. Üstelik çilingir tanıdık bir isimdi: Ozan Kabak... Geçtiğimiz haftalarda 7 milyon Euro'ya Hoffenheim'a transfer olan Ozan 85'te Benjamin Hübner'in yerine girdi, 115'te ise ağları sarsıp, kilidi kırdı.

118'de ise Grischa Prömel fileleri havalandırdı ve zor geçen maçta Mavi-Beyazlılar'ı bir üst tura taşıdı. Ozan da yeni takımındaki ilk resmi maçında gol ve tur sevinci yaşadı.



