Ozan Kabak attı, Hoffenheim turladı!
Almanya Kupası 1. Tur maçında Bölgesel Lig ekiplerinden Rödinghausen'e konuk olan Hoffenheim öldü, öldü, dirildi... Mücadelenin normal süresinde eşitlik bozulmezken, 85'te yeni transfer Ozan Kabak oyuna girdi, 115'te milli futbolcumuz çilingir rolünü üstlenip, kilidi açan golü attı. 118'de ise Grischa Prömel skoru belirledi, Mavi-Beyazlılar turladı.
Almanya Kupası 1. Tur maçında Hoffenheim, Bölgesel Lig ekiplerinden Rödinghausen'e konuk oldu. Mavi-Beyazlılar ağır favori olduğu maçta çok zorlandı, karşılaşmanın normal süresinde eşitliği bozamadı.
Bölgesel Lig ekibi, Hoffenheim karşısında çok iyi savunma yapıp, kalesini gole kapatırken, uzatma anlarının son 5 dakikalık bölümünde Hoffenheim kilidi açtı. Üstelik çilingir tanıdık bir isimdi: Ozan Kabak... Geçtiğimiz haftalarda 7 milyon Euro'ya Hoffenheim'a transfer olan Ozan 85'te Benjamin Hübner'in yerine girdi, 115'te ise ağları sarsıp, kilidi kırdı.
118'de ise Grischa Prömel fileleri havalandırdı ve zor geçen maçta Mavi-Beyazlılar'ı bir üst tura taşıdı. Ozan da yeni takımındaki ilk resmi maçında gol ve tur sevinci yaşadı.