Ozan Can Oruç Turgutluspor’da

TURGUTLU (Manisa), (DHA) - Gelecek sezon TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Turgutluspor, kaleci transferini tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor 'da Ozan Can Oruç ile sözleşme imzaladı.

Turgutluspor'a 1 yıllık kiralık olarak gelen 21 yaşındaki kaleci, "İmzamız her iki taraf için de hayırlı olsun. Önemli bir camiaya geldim. Aynı zamanda heyecanlıyım. Takımdaki arkadaşlarımla tanışma imkanı buldum. Hoca da dahil herkes çok sıcakkanlı. Taraftarımızın gücüyle birlikte bu sezon Turgutluspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.