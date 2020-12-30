Oyunun Yıldızları Ödülleri sonuçlandı. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’nın yorumları ile üçüncüsü düzenlenen etkinlikte ödüller sahiplerini buldu. Ödül sahipleri arasında Pelin “Pqueen” Baynazoğlu, Kemalcan “KendineMüzisyen” Parlak, Ferit “wTcnn” Karakaya ve İsmailcan “Xantares” Dörtkardeş’in bulunduğu listeyi sizler için derledik. Ödülleri kazanan herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Yılın Mobil Oyun İçerik Üreticisi: Oğuzhan “Doch” Özyetiş

Yılın Spor Oyunları Yayıncısı: Ege Arseven

Yılın Espor Takımı: Digital Athletics

Yılın Esporcusu: İsmailcan “Xantares” Dörtkardeş

Yılın Oyun İçerikli Youtube Kanalı: Tuna “Pintipanda” Akşen

Yılın Farklı Oyunlar Yayıncısı: Batuhan “Videoyun” Bozkan

Yılın Yükselen Yayıncısı: Çağrı “Hype” Ergün

Yılın IRL Yayıncısı: Kemalcan “KendineMüzisyen” Parlak

Yılın MOBA Yayıncısı: Berke “ThaldrinLol” Demir

Yılın Kadın Yayıncısı: Pelin “Pqueen” Baynazoğlu

Yılın Erkek Yayıncısı: Tuğkan “Elraen” Gönültaş

Yılın Shooter Yayıncısı: Ferit “wtcN” Karakaya

Yazar: Ege Tıraş www.esporland.com