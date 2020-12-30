Oyunun Yıldızları Ödülleri sonuçlandı. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’nın yorumları ile üçüncüsü düzenlenen etkinlikte ödüller sahiplerini buldu. Ödül sahipleri arasında Pelin “Pqueen” Baynazoğlu, Kemalcan “KendineMüzisyen” Parlak, Ferit “wTcnn” Karakaya ve İsmailcan “Xantares” Dörtkardeş’in bulunduğu listeyi sizler için derledik. Ödülleri kazanan herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Yılın Mobil Oyun İçerik Üreticisi: Oğuzhan “Doch” Özyetiş
Yılın Spor Oyunları Yayıncısı: Ege Arseven
Yılın Espor Takımı: Digital Athletics
Yılın Esporcusu: İsmailcan “Xantares” Dörtkardeş
Yılın Oyun İçerikli Youtube Kanalı: Tuna “Pintipanda” Akşen
Yılın Farklı Oyunlar Yayıncısı: Batuhan “Videoyun” Bozkan
Yılın Yükselen Yayıncısı: Çağrı “Hype” Ergün
Yılın IRL Yayıncısı: Kemalcan “KendineMüzisyen” Parlak
Yılın MOBA Yayıncısı: Berke “ThaldrinLol” Demir
Yılın Kadın Yayıncısı: Pelin “Pqueen” Baynazoğlu
Yılın Erkek Yayıncısı: Tuğkan “Elraen” Gönültaş
Yılın Shooter Yayıncısı: Ferit “wtcN” Karakaya
Yazar: Ege Tıraş www.esporland.com