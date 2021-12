Bundan 20 yıl önce, Microsoft içinde küçük bir grubun sıfırdan bir video oyun konsolu yaratma hayaliyle çıktığı yolculuğun sonunda geliştirilen Xbox, “Power On: The Story of Xbox (Güç Açık: Xbox’ın Hikayesi)” adlı belgesele konu oldu. 6 bölümden oluşan belgesel serisinde Xbox’ın çıkış noktası, konsolun geliştirilme sürecinde yaşanan zorluklar ve 20 yıl içinde izlenen gelişimin öyküsü bizzat Xbox’ın yaratıcılarının ağzından aktarılıyor.

Xbox’ın geliştirildiği dönemde konsol dünyasından çok PC oyunlarındaki başarısıyla tanınan Microsoft, Xbox konsolunu piyasaya sürerek oyun dünyasına adım attı ve bugün aylık 100 milyon aktif oyuncudan oluşan bir topluluk için oyun geliştirmeye devam ediyor. “Power On: The Story of Xbox” ile ilgili görüşlerini paylaşırken belgeselin oyun dünyasıyla ilgisi olmayanlara da ilham verecek nitelikte olduğuna dikkat çeken Microsoft CMO’su Chris Chapossela, “Xbox’ın sadık kullanıcıları bu belgeselle eşsiz bir nostalji keyfi yaşayacakları gibi, bundan 20 yıl öncesine giderek Xbox’ın tasarım sürecine dair tüm detayları da öğrenmiş olacaklar. Oyunseverler aynı zamanda Xbox’ın bugünkü konumuna ulaşmasında önemli rol oynayan Xbox Live gibi uygulamaların nasıl hayata geçtiğini de izleme fırsatı bulacaklar. Oyun dünyasının bir parçası olmayanların da belgeseli ilgiyle izleyeceğine; Xbox’ı geliştirirken akıntıya karşı kürek çeken insanların azmine, başarı ve başarısızlıklarına tanıklık edip ilham alacaklarına eminim” diyor.

Xbox, epik oyunları ve abonelik servisleriyle oyuncuların yanında

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Microsoft’un kaderini değiştiren oyun konsolu olarak tarihe geçen Xbox, 2001’den bu yana Flight Simulator ve Minesweeper gibi oyunları oyuncuların deneyimine sunuyor. Xbox, yıllar içinde Xbox Live çevrimiçi oyunculuk servisinin de eklenmesiyle özellikle Kuzey Amerika’da satış rekorları kırarak oyun dünyasında önemli bir marka haline geldi. Xbox Games Studios ‘un çıkardığı Halo, Forza Horizon gibi oyunlar o kadar yoğun ilgi gördü ki, milyonlarca oyuncunun bir sonraki versiyonu heyecanla ve sabırsızlıkla beklediği epik serilere dönüştüler.

Xbox, bunların yanı sıra tüm oyunları aylık düşük bir abonelik ücreti karşılığında oyunculara sunduğu GamePass hizmetiyle de oyuncuların kalbini kazanıyor. Oyuncular Halo 2, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 gibi yeni oyunları GamePass abonelikleri sayesinde çıktıkları günden itibaren ek ücret vermeden oynama imkanına sahip oluyor.