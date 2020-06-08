Oyunseverlerin Cuma gecesi coşkusu

Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce teknoloji ürünü sunan İncehesap.com, Cuma akşamları düzenlediği Gaming Gecesi ile oyunseverlere her hafta bayram coşkusu yaşatıyor. Gerçekleştirdiği aktivitelerle Türkiye’de gaming sektörünün gelişimi ve bu alanda dünya çapında oyuncuların yetişmesi için büyük emek veren İncehesap.com, geçtiğimiz ay düzenlediği PUBG DUO Turnuvası’yla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

İncehesap’ın verdiği bilgilere göre, oyun severlerin yoğun ilgi gösterdiği Gaming Geceleri’ni takip eden süreçte satışlarda patlama yaşanıyor. Cumaları gerçekleşen Gaming Gecesi’nin ardından Çarşamba ve Perşembe günleri yapılan normal satışlardan yüzde 77 oranında daha fazla satış gerçekleşiyor. Bu alımların yüzde 80’den fazlasını erkekler gerçekleştirirken, notebook, mobil cihazlar ve beyaz eşya kategorilerinde kadın ve erkek müşteriler eşit ağırlıkta ilgi gösteriyor.

İzolasyon döneminin yarattığı dalga devam ediyor

Pandemi döneminde tüketicilerin online platformlarda oyun oynamaya ve buna bağlı olarak gaming teknolojileri satın almaya yoğun ilgi gösterdiğini hatırlatan İncehesap.com, izolasyon döneminde daha da gelişen ilginin büyüyerek devam ettiğine dikkat çekiyor. Bu kapsamda İncehesap.com’un pandemi sürecindeki genel satışları yüzde 400 oranında artış gösterdi. Alışveriş planlamasını izolasyonda geçirdikleri hafta sonlarına bırakan müşteriler de, hafta içine göre yüzde 6 oranında daha fazla teknoloji alımı yaptı.

Gamer’lar en çok klavye ve mouse’larını önemsiyor

İncehesap.com verilerine göre gamer’ların oyun ekipmanı alışverişi yaparken önceliği en fazla klavye ve mouse’lara verdiği görülüyor. Verilen bilgilere göre bu dönemde satışların yüzde 16’ını klavye, yüzde 14’ünü ise mouse teknolojileri oluşturdu. Bu teknolojileri ise ekran kartları, SSD, hazır sistemler, monitörler ve kulaklıklar takip etti.

Hangi ürünler revaçta?

İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, bu dönemde oyunseverlerin hangi ürünlere ilgi gösterdiğini ise şöyle aktardı:

“XFX AMD Radeon RX570 gaming ekran kartı bu hafta en çok rağbet gören ürünümüz oldu. XFX markası globalde uzun yıllardır bilinen bir ABD menşeili bir marka. Teknoloji meraklıları tarafından çokça tercih edilen bir marka. Türkiye’ye girişi ise bu yıl gerçekleşti. İncehesap olarak XFX markasının en güçlü satış kanalı olarak konumlanıyoruz. Distribütörlüğünü yürüttüğümüz James Donkey markasının JD240 model 240GB SSD’si ekran kartından sonra en çok tekil satışı olan ürünü oldu.”



