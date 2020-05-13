Oyunseverlerin ve basketbolseverlerin büyük bir heyecanla oynadıkları NBA 2K20'de flaş bir gelişme yaşandı. Corona virüs pandemi nedeniyle evde de zaman geçirmek zorunda olduğumuz bu günlerde gelen bu haber, bir hayli sevinç uyandırdı. PlayStation Store’da NBA 2K20 kısa süreliğine 399 TL'den 22 TL'ye düştü. İndirim 21 Mayıs tarihine kadar sürecek.

PlayStation Store’da NBA 2K20 kısa süreliğine 399 TL'den 22 TL'ye düştü. İndirim 21 Mayıs tarihine kadar sürecek.

NBA 2K20, Visual Concepts tarafından geliştirilip ve Ulusal Basketbol Birliği’ne dayalı 2K Sports tarafından yayınlanan bir basketbol oyunudur. 21 Ağustos 2019 tarihinde ilk piyasaya çıkan NBA 2K20, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, Windows (PC) platformlarında yer almakta.



