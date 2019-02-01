Oyunseverler gaming fuarında buluşuyor

Vodafone FreeZone, yaklaşık 100 bin ziyaretçinin katılımının beklendiği Gaming İstanbul 2019 Fuarı’nda Gamer Paketleri’ni ek tanıtacak.

Vodafone FreeZone standında ünlü isimlerle söyleşi, canlı maç yayını ve hediye çekilişi gibi sürpriz etkinlikler de düzenlenecek.

Ayrıca Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, organizasyon ile konuşurken şunları söyledi:

“Espor ekosisteminin büyümesine destek olmak ve ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. 2 yılda espor pazarına yaklaşık 12 milyon TL’lik yatırım yaptık” dedi.