Oyunseverler, en uzun günde Red Bull Gaming Ground’da buluşacak

Red Bull Twitch kanalı, sunduğu içeriklerle fark yaratmaya devam ediyor. Oyunseverler, en uzun günde de Red Bull Gaming Ground çatısı altında ünlü yayıncılar Berke ‘’RIP’’ Tepe, Mervan ve Alp TV ile buluşacak. Saat 14.00’te başlayacak canlı yayınlar gün boyu Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlenebilecek.

Oluşturduğu ilgi çekici yayınlarla farkını ortaya koyan Red Bull Twitch kanalı, 21 Haziran’da da Red Bull #EnUzunGün programı ile oyunseverlere keyifli deneyimler sunuyor. Oyunseverler yılın en uzun gününde Red Bull Gaming Ground çatısı altında ünlü yayıncılar Berk ‘’RIP’’ Tepe, Mervan ve Alp TV ile buluşacak. Ayrıca @redbulltr Instagram hesabından yapılacak çekilişe katılan şanslı takipçiler Mervan ve Berk “RIP” Tepe ile beraber oyun oynama fırsatı yakalayacak. Saat 14.00’te başlayacak canlı yayınlar gün boyu Twitch.tv/RedBullTR adresinden izlenebilecek.

Red Bull Gaming Ground’un en uzun gün programı ise şöyle:

21 Haziran Pazar

14.00 MERVAN ile Euro Truck Simulator

16.00 Alp TV ile CS:GO

18.00 Berk ‘’Rip’’ Tepe ile CS:GO