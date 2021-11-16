Oyunlara ayrılan zaman yüzde 69 arttı

Digital Report Dergisi ve DORinsight Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türkiye’de pandemi döneminde oyunlara yapılan harcamalar yüzde 48 arttı. Oyunlara ayrılan zamanın yüzde 69 arttığının belirtildiği araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 35’i günde 1-2 saatini oyunlara ayırırken yüzde 3’ü ise 6 saatten fazla oyun oynuyor. Katılımcıların yüzde 80’i aktif olarak dijital oyun oynuyor. Dijital oyun türlerinden en fazla tercih edileni ise bulmaca.

Oyuna 10, pazaryerine 7, teknolojiye 6 yatırım

Oyun harcamalarının ve oyuna ayrılan sürelerin artması ile ülkemizde güçlü bir sektör haline gelen oyun sektörüne 2021’in üçüncü çeyreğinde 10 adet yatırım gerçekleşti. KPMG Türkiye ve girişim sermayesi şirketi 212 iş birliği ile hazırlanan Girişim Ekosistemi Yatırımları Raporu’na göre, yatırım adedinde oyun şirketlerini 7 işlem ile pazaryeri, 6 işlem ile deeptech (derin teknoloji) ve SaaS (hizmet olarak yazılım) sektörlerindeki şirketler takip ediyor.

Google Play Store’da yüzde 71, App Store’da yüzde 42

Oyun sektöründeki büyüme eğiliminin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini belirten IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “2025 yılında App Store'da yüzde 42’lik oranla; Google Play Store'da ise yüzde 71’lik oranla en fazla gelir sağlayan kategorinin oyun olması bekleniyor. Dünya genelinde hızlı şekilde büyüyen oyun sektörü, Türkiye’de de oldukça büyük bir sıçrama yaşadı. Bilgisayar oyunu, mobil oyun ve uygulama alanında üretim yapmak isteyen girişimcileri devlet destekleri, hibeler ve teşvikler konusundaki tecrübelerimizle destekleyerek markalaşma yolunda ilerlemelerine katkıda bulunuyoruz.” açıklamasında bulundu.