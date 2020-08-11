Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook, her koşulda en yüksek performansı hedefleyen profesyonel oyuncular ve içerik geliştiriciler için özel olarak tasarlanan Semruk serisi notebookları satışa sundu.

Türkiye’nin en çok bilinen oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, yüksek performans arayan teknoloji tutkunlarına en yeni teknolojileri sunmaya devam ediyor. En üst düzey performans ve mükemmel kullanıcı deneyimi için üretilen Semruk serisi Monster Notebook’lar, tüm Monster Notebook mağazalarında ve dijital satış kanallarında kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Türk mitolojisinin yenilmezlik ile özdeşleşen figürü, bir kanadıyla Ay’ı, diğer kanadıyla Güneş’i kapatan çift başlı ve bakır pençeli kartal Semruk’tan ilham alınarak tasarlanan Semruk serisi Monster Notebook’lar, masaüstü seviyesindeki güçlü donanım konfigürasyonuyla ezber bozuyor.

Performanstan Asla Taviz Vermek İstemeyenler için Maksimum Güç:

Tüm Monster Notebook serilerinde olduğu gibi donanım özelleştirme opsiyonuna sahip Semruk’ların başlangıç modeli Semruk S7 V7.1; yeni nesil Intel® Core™ i7 10700K işlemci ile 8 çekirdek, 16 MB önbellek, 3,8 GHz’e kadar hız ve Intel® Z490 chipset özellikleri ile yüksek prodüksiyon kalitesine sahip AAA oyunlarda maksimum performans sağlıyor.

Ekran kartında, ödüllü NVIDIA Turing™ mimarisi ile desteklenen GeForce® RTX 2070 SUPER™ kullanılan Semruk S7 V7.1 daha fazla çekirdek sayısı, yüksek saat hızları ve yüksek hızlı bellek ile rekabette üstünlük kazandırıyor.

Serinin üst segment modellerinden GeForce® RTX 2080 SUPER™ ekran kartlı Semruk S7 V7.2.2 ise dünyanın en güçlü ve en hızlı oyun işlemcisi Intel® Comet Lake Core™ i9-10900 işlemcisiyle Comet Lake-S mimarisi, 5,3 GHz’e kadar hız, 10 çekirdek ve 20 iş parçacığı, 20 MB önbellek ile Intel® Z490 Chipset’i bir araya getiriyor, oyun oynarken veya rendar alırken maksimum performans arayanların ihtiyacı olan gücü sağlıyor.

En Yeni Teknolojiler ile Mükemmel Görüntü Kalitesi:

17,3 inç boyuttaki ekranları ile Semruk’lar tüm profesyonellerin ihtiyaçlarına göre farklılaşan ekran özellikleri sunuyor. Semruk S7 V7.1, FHD (1920x1080) çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sağlarken, %100 sRGB + %77 Adobe RGB, %75 NTSC Color Gamut, 1000:1 kontrast oranı ve 300 Nit parlaklık özellikleriyle akıcı ve gerçekçi görüntüler oluşturuyor.

Semruk S7 V7.2.2’lerde ise %100 sRGB + %100 Adobe RGB geniş renk aralığı ve 17,3” UHD 4K (3840x2160) ekran ve NVIDIA® G-SYNC® teknolojisi ile görsel doygunluğu zirvelerde yaşamak mümkün. S7 V7.2.2’lerin %96 NTSC Color Gamut, 1200:1 kontrast oranı, 400 Nit parlaklık özellikleri sayesinde maksimum renk doğruluğu ile baskı, fotoğraf ve video işlemlerinde gerçek sonuçlar elde edilebiliyor.

NVDIA’nın yapay zekâ destekli görüntü oluşturma alanında çığır açan teknolojisi DLSS 2.0’ın kullanıldığı Semruk serisi notebooklar ile görüntü kalitesinde üstünlük bir adım öteye taşınıyor. GeForce RTX GPU’lardaki Tensor Çekirdekleri adı verilen özel yapay zekâ destekli işlemcilerle desteklenen DLSS 2.0, oyuncuların Ray Tracing ayarlarını en üst düzeye çıkarmalarını ve çıktı çözünürlüklerini artırmaları için gereken yüksek performansı sağlıyor.

Premium Oyun Deneyimi:

128 GB’a kadar genişletilebilen RAM seçenekleri sunan Semruk’lar, 3 adet M2 Nvme ve 1 adet M2 Sata alanını destekleyerek performanstan taviz vermek istemeyenlere neredeyse sınırsız bir alan tanıyor.

Intel® Wi-Fi 6 AX201 kablosuz ağ kartı ile kullanıcıların internet bağlantısını en güçlü seviyede tutarak hızlı ve kesintisiz ağ performansı sağlayan Semruk serisi tüm modellerin varsayılan diğer özellikleri arasında özelleştirilebilir RGB klavye ve Sound Blaster Atlas farkıyla sunulan ses kalitesi öne çıkıyor.

Özelleştirilebilir RGB klavye sayesinde kullanıcılar her tuşa ayrı renk atayabiliyor ve favori aydınlatma profillerini kaydedebiliyor. Cihazlarda, aynı anda istenilen kadar tuşa basılmasını mümkün kılan N-Key Rollover ve parmak izi okuyucu özellikleri de mevcut.

Sound Blaster Atlas’ın zengin ve güçlü ses dinamiği oyunlar için optimize edilmiş en yeni ve en iyi 3D ses teknolojilerini deneyimlemeye olanak sağlıyor. Kullanıcılar 2 hoparlör ve 1 subwoofer ile ses standartlarını kendileri belirleyebiliyor. Ayrıca, Super X-Fi teknolojisini destekleyen jack girişi ile benzersiz bir deneyim yaşayabiliyor.

Semruk serisi Monster Notebook’lar hakkındaki tüm teknik bilgilere Ankara, İzmir, İstanbul, Dubai ve Lefkoşa’daki Monster Notebook mağazalarından veya www.monsternotebook.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye’deki bilgisayar markaları arasında en yüksek müşteri memnuniyetine sahip marka olan Monster Notebook, “Oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi”, ortalama 1-3 iş günü ile sınırlanan teknik servis desteği, ömür boyu ücretsiz bakım gibi benzersiz uygulamalarıyla müşteri memnuniyeti ve satış sonrası hizmetler alanında sektörde fark yaratıyor.



