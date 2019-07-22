Oyunculara yönelik Logitech G MX518 tanıtıldı

Logitech G MX518’deki en dikkat çekici güncellemelerden biri, yeni nesil gelişmiş mouse sensörü HERO 16K olarak öne çıkıyor. Saniyede 17k kareye kadar görüntü yakalama oranıyla HERO, 100 - 16.000 DPI aralığında 400+ IPS izlenme değerlerine sıfır yumuşatma, filtreleme veya hızlanmayla ulaşabiliyor. HERO, oyuncu mouse’ları arasında rekabetçi düzeyde hassasiyet ve istikrarlı tepkimeyi sağlıyor.

Oyun tutkunlarının favorisi MX518’de bir başka güncelleme ise 32-bit ARM işlemcinin eklenmesi oldu. Orijinal ürüne önemli bir güncelleme olarak gelen ARM işlemci, 1 ms’lik hızlı bir raporlama oranı ve bir dizi gelişmiş özellik sunuyor. Kutusundan çıktığı gibi herhangi bir ayara ihtiyaç olmadan kullanılabiliyor veya isteğe bağlı Logitech Gaming Software'e (LGS) veya Logitech G HUB'a erişerek yapılandırılabiliyor.

MX518’de atanabilen 8 programlanabilir tuş bulunuyor. Dahili hafızayla, özel bir yazılım yüklenmesine veya ayarların yeniden yapılandırılmasına gerek kalmadan, rekabetçi sistemlerde kullanmak için kullanıcı tercihleri doğrudan mouse’a kaydedilebiliyor.

DHA