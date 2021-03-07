Oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Galatasaray camiasının renkli simalarından, Galatasaray Lisesi mezunu ve sıkı bir sarı-kırmızılı futbolsever olarak bilenen Rasim Öztekin sevenlerini korkuttu. Tiyatro ve sinema camiasının önemli isimlerinden olan Rasim Öztekin, öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştı. Arkadaşlarıyla iletişiminin ardından fenalaştığı belirtilen Rasim Öztekin'in kalbi durdu.

MÜDAHALELERLE YAŞAMA TUTUNDU

62 yaşındaki sanatçı, hastanedeki müdahalelerin ardından yaşama döndürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2018 YILINDA OPERASYON GEÇİRDİ

44 yaşında kalp yetmezliği hastalığına yakalanan Rasim Öztekin'in 2018 yılında da geçirdiği bir operasyonla kalp pili değiştirilmişti.

"MAZOT ALDIM, YOLA DEVAM"

O dönemde açıklama yapan Rasim Öztekin, "Benimki var olan pili değiştirmekti. Yani mazot aldım, yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.