Oyuncu ekipmanı seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Oyun sektörü, özellikle pandeminin de etkisi ile eğlence sektöründe önemli bir konuma sahip oldu. Mobil oyun sektörünün gelişmesi oyuncu sayısındaki artışı da beraberinde getirdi. Sektördeki bu hızlı büyüme oyuncuları yeni ihtiyaçlara yöneltti. Artık oyun deneyimini belirleyen faktör oyuncu ekipmanlarından geçiyor. Ekipman modellerinin ve türlerinin çoğalmasıyla da doğru ekipmanı seçmek oyuncular için uzun bir araştırma sürecini beraberinde getiriyor.

Oyuncu ekipmanı seçiminde karşımıza birçok farklı detay çıkıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte farklı ihtiyaçlara ve taleplere yönelik üretilen oyuncu ekipmanları her geçen gün dönüşüm gösterebiliyor. Peki doğru oyuncu ekipmanını seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Önceliğimiz ne olmalı? Ekipman seçiminde sağlık faktörünün önemi nedir? Tüm bu soruların yanıtlarını oyuncu ekipmanlarının global liderlerinden SteelSeries Pazarlama Direktörü Barış Kahraman yanıtladı.

Performans her şeydir!

Oyuncu ekipmanları oluşturulurken bireysel ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz büyük rol oynar. Yoğun oynadığınız oyunun türü, oyunun hızı, ekipmanların hangisini ne yoğunlukta kullanacağınız gibi faktörleri göz önünde bulundurun. Oluşturacağınız oyuncu ekipmanlarından beklentiniz iyi bir oyun deneyimi ve yüksek performans elde etmek ise performans unsurunu ele almak gerekir. Performans unsuru her ekipmanda farklı bir özellik ile ön plana çıkar.

Kısaca özetlemek gerekirse; oyuncu klavyelerinde ve mouse’larında tuş hassasiyeti (DPI), oyuncu kulaklıklarında ise ses dengesinin kulak sağlığı çerçevesinde oluşturulması performans bazında değerlendirilebilir. Oyuncu kulaklıklarında ses dengesi ile birlikte ortamdaki seslere hâkim olabilmek adına Stereo özelliği olan kulaklık modelleri tercih edebilirsiniz.

İç ve dış dayanıklılığı önemseyin

Oyuncu ekipmanınızı tercih etmeden önce piyasa araştırması yapmak oldukça önemli bir adımdır. Bu araştırmaları sağlarken öncelikli olarak dayanıklı ekipmanları inceleyin! Dayanıklılık yalnızca ekipmanın dış yapısının sağlam olması demek değildir. İç aksamının da sağlam olduğuna inandığınız ve bu konuda başarılı ürünler üretmiş markaları tercih etmelisiniz. Ekipmanınız ne olursa olsun toza, sıvı temasına ve darbeye dayanıklı bir iç yapıda olmasını önceliklendirmenizi öneririz.

Eklem sağlığınızı ihmal etmeyin!

Beden sağlığı oyun oynarken çok dikkat edilmesi gereken ve önem verilmesi gereken bir konu. Bilgisayar başında geçirilen uzun saatlerde ergonomik ekipmanlar kullanmak eklem sağlığımızı korumamızı destekliyor. El yapınıza uygun mouse seçimi yapmanız uzun süren mouse kullanımında bilek sağlığımızı korur ve kullanım sonrası ağrı oluşmasını engeller. Aynı şekilde doğru klavye seçimi için parmak yapınıza uygun büyüklükte klavyeler tercih etmelisiniz.

Tabii ki önemsenmesi gereken tek sağlık eklem sağlığı değil! Gürültü kirliliğinin her geçen gün arttığı ve işitme problemlerinin daha yoğun görüldüğü bir dönemdeyiz. Bu yüzden işitme sağlığımızı korumak için sesi dağıtan, kulak zarına doğrudan baskı uygulamayan teknolojiler içeren kulaklıklar kullanmalısınız.

Teknolojiyi ve güncellemeleri takip edin

Oyuncu ekipmanlarınızı belirlemeden önce teknolojik gelişmeleri takip etmelisiniz. Doğru ekipman tercihinde bütçemize uygun teknolojik ürünleri önemsememiz gerekiyor. Teknolojik gelişmeler donanımsal ve yazılımsal olarak iki türlü olabilir. Elbette bu konularda detaylı bilgiye sahip olmak çok mümkün olmayacaktır. Bu yüzden bu alanda detaylar veren teknoloji editörleri ve içerik üreticilerini takip edebilirsiniz. Yeni ekipman özellikleri, yazılım gelişmeleri ile hem yeni alacağınız ekipmanları hem de mevcut ekipmanlarınızı daha efektif kullanabilirsiniz. Oyuncu ekipmanınızı satın almadan önce ekipman incelemelerini takip edebilirsiniz.