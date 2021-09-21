Son yıllarda etkisi giderek artan oyun sektörü büyümeye devam ediyor. 2020 yılında %10 büyüyerek 159 milyar dolar hacme ulaşan oyun sektörü, ülkemizde de hacmini giderek artıran bir büyüklüğe sahip. Mobil oyunlar sektörü ise bu alanda başı çekiyor. Mobil oyun sektörünün ülkemizde hacmi 2020 yılında 450 milyon doları bulurken, 230 milyon dolarlık hacimle bilgisayar oyunu ve 200 milyon dolarlık hacimle konsol oyunları mobil oyunları takip etti.

5 yıl içinde 250 milyar dolar üzeri bir hacme ulaşması beklenen oyun pazarında Türk üreticiler de yerini almaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda adından sıkça söz edilen sektör içi şirket satın almalarının yanı sıra global oyun listelerinde üst sıraları zorlayan bir çok Türk yapımı oyunun piyasaya çıkması, dikkati Türk oyun sektörünün üzerine çekerken, sektörün ihracat geliri de hızlıca artıyor.

2015 yılından beri oyun sektöründe faaliyet gösteren Mayadem ise çocuklara özel içerikler üretiyor. Bu alanda şimdiye kadar 50’den fazla oyunu uygulama marketlerinde yer alan şirket, 70 milyonun üzerinde indirme sayısına ulaştı.

Konuyla ilgili konuşan Mayadem CEO’su Uğur Tılıkoğlu, “Oyun sektörü ülke olarak önemli oyuncular arasında yer aldığımız sektörlerden biri ve son yıllarda ülkemize katma değer sağlamak noktasında ciddi başarılar elde ettiğimiz bir faaliyet alanı. Biz bu noktada Mayadem olarak daha niş bir pazar olan çocuklara özel içerikler üretiyor ve yayınlıyoruz. Bu da farklı sorumlulukları beraberinde getiriyor, çocuklara özel içerikler üretirken, onların gelişimine zarar vermeyecek, aksine fayda sağlayacak öğeler barındırabilmek adına süreçlerimizi kurgulayarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gelecek yıllarda payını giderek artıracak bir alan olduğunu düşündüğümüz çocuklara yönelik mobil oyun pazarında 5 yıl içerisinde Avrupa’nın en büyük 3 firmasından biri olmayı hedefliyoruz ve bu amaçla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.