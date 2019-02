Eğlence sektörünün en büyükleri olan sinema, TV ve müzik gibi pazarlar, artık oyunların gerisinde kalıyor. 2018’de yüzde 10 büyüyerek 116 milyar dolar gelir elde eden oyunlarda, Türkiye de 1 milyar doları aşan rekor ihracat ile dünyanın en hızlı büyüyen 3. pazarı oldu. Türkiye’nin ve bölgenin en büyük dijital eğlence ve oyun fuarı olan Gaming İstanbul, 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında, 18 bin metrekarelik alanıyla Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 4. kez kapılarını açtı.

Gaming İstanbul, Marka ve Pazarlama İletişimi Yöneticisi Meriç Eryürek, FANATİK’e konuştu ve oyunseverlerin merak ettiği konulara açıklık getirdi.

Fuar sizin için nasıl geçti?

4 yıldır ciddi bir büyüme oranına sahibiz. Her yıl ziyaretçi sayısımız yüzde 28 oranında artıyor. Yüzde 50 büyüdüğü yıl da oldu. Özellikle cumartesi ve pazar günü yoğun bir ziyaretçi akını yaşandı. Gaming İstanbul hep engelli koşudaki gibi zıplaya zıplaya gitti. Bu yıl da bu sıçrayışımızı devam ettirdik. Biz bunu hala çok büyük bir başarı olarak görmüyoruz. İstanbul gibi 18 milyon kayıtlı nüfusu olan bir yerde gidecek daha çok yolumuz var. Örneğin Almanya'da 350 bin, Moskova'da 400 bin ziyaretçi... Bu sene yüz bini geçtik.

‘Dünya dijitalleşiyor’

Espor'a olan ön yargı sizce Türkiye'de kırılma noktasına geldi mi?

Nesiller arasında her zaman bir algılama farkı oldu. Benim çocukluğumda da 'sokakta futbol oynayacağına ders çalış' denirdi. Kulüpler futbola yatırım yapmaya başlayınca da bu sefer 'oğlum futbol oynasana' demeye başlandı. Her şeyin aşırısı zararlı. Aşırı yemek yemek, spor yapmak, oyun oynamak... Bir yandan da dünya buraya doğru gidiyor. Dünyanın gittiği yer artık dijitalize bir ortam. Espor'un artık olimpiyatlara girmesi konuşuluyor. Gençleri artık buradan uzakta tutamayız. Zararlı da diyemeyiz, çünkü bunun belli standartları var. Esporcular da gerçek bir sporcunun yetiştiği gibi yetiştiriliyor.

Oyun sektörünün geleceği noktaları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Oyun sektörü globalde kitap ve müzik satışlarını aştı. Sinemayı, Hollywood'u ve Netflix'i çoktan geçti. Şu an sektörün önünde dijital eğlence alanında bir tek dizi sektörü kaldı. Onu da yakın zamanda geçeceğini düşünüyoruz. Bugün dünyada otomotiv ve sağlık yatırımlarından sonra en fazla yatırım yapılan sektör oyundur. Espor'da standartlar henüz yeni oluşuyor. Şu anda firmalar standardı oluşturan güç olabilmek için delice yarışıyorlar. Normal bir sporcu ile esporcu'yu ayıran en önenmli özellik donanımla bağlı olması. Bundan 10 yıl sonra öğrencilerime de dediğim gibi yüzde yetmişimiz ya oyun sektöründe çalışıyor olacağız, ya da bu sektörde iş arayan olacağız. Nasıl ki sinema sektörü senelerce dünya ekonomisinin en önemli parçası oldu. Oyun da bunu gerçekleştirecek. Yıllık 196 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz.

‘Espor futbolu geçemez’

Türkiye'de futbol tutukulu bir fanatikliğe bağlı. Sizce espor bunu geçebilir mi?

Bence geçemez. İngiltere ve Türkiye gibi ülkelerde geçebileceğini düşünmüyorum. Bizim doğamızda mücadele var. Bizim genlerimizde var ve o yüzden Türkiye'de espor oyunları çok seviliyor. Futbolu da öyle görüyoruz. İlerde bu durum eşitlenebilir ama Türkiye'deki futbol sevgisinin azalacağına inanmıyorum.

Peki FIFA ve PES oyunları yarışabilir mi?

Boynuz kulağı tabiki geçebilir ama kulağın da hala gösterebileceği bir kaç numarası vardır. İkisi ayrı ayrı kavramlar ve tüketici bunu her zaman farkında olacak. İkisi çok farklı deneyimler, çok farklı heyecanlar. Espor ile futbol karşılaşmalarını izlerken hissetiklerim çok farklı ama ikisinden de vazgeçemem.

Siz aynı zamanda da gamer olarak da tanınıyorsunuz. Hangi oyunları oynamayı tercih ediyorsunuz?

Online rekabetçi oyunlar her zaman benim tercihimdir. Zaten bu sektörün içindeysek hemen hemen her oyunu bir kaç saat de olsa oynamış olmak zorundayız. Overwatch,Rainbow six siege, Conan Exiles şu an oynadığım oyunlar...

‘Oynamaya devam etsinler’

Oyun sektöründe yatırımlarınız neler olacak?

Gaming İstanbul aslında GL Events'e bağlı bir fuar ve GL Events'in dünya üzerinde 4 bin 200 organziasyonu bulunuyor. Dünya'da 96 ofisi olan bir organizasyon devi zaten. Bu proje ilk olarak Avrasya Köprüsü'nde neden bir oyun köprüsü de olmasın mantığından ortaya çıktı. Hedefimiz Orta Doğu, Asya, Avrupa, Amerika arasında bir oyun köprüsü oluştumak. Orta Doğu firmaları dünyay açılmak için kültürlerine en yakın Türkiye'yi seçiyorlar ve burada ofis açıyorlar. Türkiye konumu ile de oyun sektörü açısından Amerika ve Avrupa'yı da Orta Doğu'ya bağlayan bir görevi üstleniyor. Şu ana kadar onu başardık. Ciddi sayıda ciddi bir şekilde yatırımcı fuarımıza katıldı. Sektöre destek olmak anlamında da yatırımcı arayan Türk serbest geliştiricilere ücretsiz stand desteği sağlıyoruz ve yatırımcıların ilgisini çekmeyi başarıyorlar. 8-9 tanesi yatırımcı buldu. Örneğim No70 diye bir oyunumuz var. İlk fuara serbest geliştirici olarak katıldılar ve yatırımcı buldular. 2. yıllarında dev bir stand açarak fuara katıldılar. Sektöre yardımcı olmaya devam edeceğiz. Dünya'nın en büyük yatırımcılarını getiriyoruz buraya.

Oyunseverlere mesajınız nedir?

Oynamaya devam. Diyebileceğim başka bir şey yok. Gamer ne yapar oynamaya devam eder.

Mehmet Caner Kolağasıgil