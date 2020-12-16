Oyun Özdoğan kimdir? kaç yaşında?

1998 doğumlu Fenerbahçe’nin genç kalecisi daha önce çeşitli yaş kategorilerinde Milli Takım formasını terletti. 4 Mart 2018 tarihinde Fenerbahçe’nin evinde Akhisarspor’a 3-2 yenildiği maçta ilk kez A Takım kadrosuna giren Oytun Özdoğan, 2018-19 sezonunun ilk yarısını 3. Lig ekibi Yeni Orduspor’da kiralık olarak geçirdi.

Geçen sezon başında ise Erten Ersu’nun sakatlığı nedeniyle Oytun’u 3. kaleci olarak A takıma alındı. Oytun Özdoğan bu sezon hazırlık maçlarında görev yaparken ayakkabı bağının açılması ve sonrasında Luiz Gustavo'nun bunu bağlaması ile gündeme gelişti