Oyun müzikleri canlanıyor

Monster Notebook’un sponsorluğuyla bir araya gelen orkestra, oyunculara yakından tanıdıkları pek çok oyunun müziklerini canlı olarak dinleme fırsatı sunuyor.

28 Mart 2019, Perşembe 19:32
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Oyun müzikleri canlanıyor

Türkiye’nin oyun bilgisayarı markası Monster Notebook, ülkemizdeki oyun kültürünü desteklemeye yönelik adımlarına bir yenisini daha ekliyor. Şirketin kurulmasına destek verdiği oyun müzikleri orkestrası, sevilen oyunların müziklerini sahnede canlı olarak oyunseverlere sunacak.

Monster Oyun Müzikleri Orkestrası, ilk konserini Kadir Has Üniversitesi’nde verdi. Legend of Zelda, Elder Scrolls: Skyrim, Metal Gear Solid gibi efsaneleşmiş pek çok oyunun müziklerini çalan orkestra dinleyicilerden tam not almayı başardı.

2018 Ekim ayından beri hazırlık çalışmalarını yürüten ekibin, ilerleyen dönemlerde çeşitli etkinliklerle oyunseverlerin karşısında olması bekleniyor. Oyunların oyuncuları içine çeken atmosferini oluşturan en güçlü ögelerden biri olan müziklere sahnede hayat veren orkestra, dinleyicilerini hayranı oldukları oyunların dünyasında adeta sihirli bir yolculuğa çıkarıyor.


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