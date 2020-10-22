Oyun konsolu fiyatları bilgisayar satışlarını artırdı

Ön satışta olan popüler oyun konsollarının yüksek fiyatları kullanıcıları alternatiflere yönlendirmeye devam ediyor. 9.300 TL’ye varan fiyatlarıyla dikkat çeken konsolların çok daha altında bir fiyata mal edilebilecek bilgisayar sistemlerine ulaşım sağlayan İncehesap.com’un Eylül 2019 - Eylül 2020dönemi arasındaki verilerine göre hazır sistem satışları yüzde 285, taşınabilir bilgisayar satışları ise yüzde 207 oranında artış gösterdi.

Popüler oyun konsollarının ön satış fiyatlarının açıklanmasıyla birlikte PC toplama ve hazır bilgisayar sistemlerine olan ilgi de yükselişe geçti. 9.300 TL’ye varan fiyatlarıyla dikkat çeken oyun konsolları, kullanıcıları alternatif sistemlere yönlendirmeye devam ediyor.

Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce ürün ve “PC Toplama Sihirbazı” ile kullanıcılara istedikleri bilgisayar sistemini kolayca toplama özgürlüğü sunan İncehesap.com’un Eylül 2019 - Eylül 2020dönemi arasındaki verilerine göre hazır sistem satışları yüzde 285, taşınabilir bilgisayar satışları ise yüzde 207’lik bir artış gösterdi.

Oyun konsoluna alternatif: PC toplama ve hazır bilgisayar sistemleri

18 Nisan tarihinde açıklanan oyun konsollarına yüzde 50 ek vergi getirilmesinin ardından hazır sistem satışları bir önceki ay olan Mart ayına göre yüzde 70, 2019’un Nisan ayına göre ise yüzde 1.150’lik bir artış gösterdi. Yine aynı dönemde, PC Toplama Sihirbazı satışlarının da bir önceki aya göre yüzde 235, 2019 Nisan ayına göre ise yüzde 336’lık bir artış gösterdiği belirlendi.

2,000 TL’den 170,000 TL’ye kadar bilgisayar sistemi toplanabiliyor

Gelişmiş altyapısıyla, kullanıcılara istedikleri bilgisayar sistemini kolayca toplama imkânı ve toplama esnasında kullanıcılara özel indirimler sunduklarının altını çizen İncehesap.com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “İncehesap.com’da kullanıcıların diledikleri bilgisayar bileşenlerini kullanarak kendi bilgisayarlarını hazırlamalarını sağlayan bir PC Toplama aracı sunuyoruz.

Bununla birlikte, kullanıcılara yardımcı olmak amacıyla hazır bilgisayar sistemleri topluyor ve bu bilgisayar sistemlerinin doğrudan satın alınması ya da içindeki birkaç bileşenin değiştirilerek hazır sistemin özelleştirilmesi gibi fırsatları kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bir kullanıcı, ihtiyacına uygun olarak, güncel fiyatlarla 2,000 TL ile 170,000 TL gibi bir fiyat aralığında kendi bilgisayar sistemini toplayabilir. Kullanıcılarımız, ön satışta olan popüler oyun konsollarının çok daha altında bir fiyata mal edilecek bir bilgisayar sistemi ile güncel birçok oyunu rahatça oynayabilirler.” dedi.

2019 yılı başından bu yana PC Toplama Sihirbazı ve Hazır Sistem bilgisayar satışları toplamının, tüm bilgisayar satışları içindeki payının yüzde 53 seviyesinde olduğunu belirten Erzen, “Bu oran dönemsel olarak değişkenlik gösterebiliyor, örneğin Eylül aylarında okulların açılmasının etkisiyle, notebook satışlarımız hazır sistem satışlarının önüne geçiyor.” şeklinde sözlerine devam etti.