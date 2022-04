Oyun ekosisteminde İzmir başkent oluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in teknoloji ve inovasyonu İzmir’de ön plana çıkarmak amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği Oyun Geliştirme Merkezi (OYGEM) etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. OYGEM’de yıl boyunca devam etkinlikler arasında yer alan Publish the Game Jam ve Game Hackathon, oyun geliştiricileri tarafından büyük ilgi görüyor. 150’ye yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde oluşturulan takımlar, 48 saat boyunca aralıksız olarak çalışıp oyun sektörüne yeni projeler kazandıracak. Kazanan takımlara 24 Nisan Pazar günü toplam 10 bin Türk Lirası değerinde ödül verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Digi Game iş birliği ile kurulan girişimcilik merkezinin tüm etkinlikleri, oyun ekosistemi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Genç yazılımcı ve girişimcileri yatırımcılarla buluşturan İzmir, oyun sektörünün Türkiye’deki başkenti olma yolunda ilerliyor.

24 Nisan Pazar günü ödüller sahiplerini bulacak

100’den fazla İzmirli gencin katılımı ile gerçekleşen bir diğer etkinlik ise OYGEM Game Hackathon etkinliği olacak. “Guiding the Way” (Yol Göstericilik) teması kapsamında bir araya gelen gençler, 48 saat boyunca oyun fikirlerini hayata geçirme olanağı bulacak. Takıldıkları noktalarda mentör desteği alabilecek genç yetenekler, oyun geliştiricileri ve yatırımcılar karşısında ilk kez geliştirdikleri oyunları sunacak. Hackathon sürecini başarıyla tamamlayan takımlar arasında birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin Türk Lirası değerinde ödül verilecek.

Game Jam’den oyun dünyasında yeni prodüksiyonlar

Oyun Geliştirme ve Yazılım Merkezi’nde “Your Spirit Animal is the Protagonist” (Ruh Hayvanın Kahramandır) teması altında gerçekleşen Publish the Game Jam etkinliğine Türkiye’nin farklı illerinden gelen ve 25 kişiden oluşan 5 takım, 48 saat boyunca aralıksız olarak çalışıp oyunlarını geliştirecek. Takımlar, etkinlik sonunda yatırımcılar ve katılımcılara oyunlarını tanıtan sunumlar gerçekleştirecek. Sunulan her oyun, STEAM sayfasında yayınlanma hakkı elde edecek.