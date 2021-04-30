Oyun dünyasının yeni üyeleri 55-64 yaş aralığında

Global Web Index'in raporuna göre, internet kullanan insanların yüzde 86'sı, interneti oyun için kullanıyor. Oyun oynayanların yüzde 76’sı akıllı telefon, yüzde 46’sı laptop, yüzde 38’i masaüstü bilgisayarları tercih ediyor.

Kadınlar ve evliler de oyuna geldi

Farklı demografik gruplara hitap eden oyun dünyası, karantina döneminde insanların alternatif sosyalleşme alanı olarak görülmeye başlandı. Araştırmada dikkat çeken bulgulardan biri, yüzde 32’lik oranla en fazla 55-64 yaş grubundaki insanların oyun oynamaya başlamış olması. 2018-2020 yıllarını kapsayan süreçte oyun oynamaya başlayanlar arasında kadınların oranı yüzde 14 artarken, evliler içinde oyun dünyasına yeni girenlerin oranı yüzde 11 büyüdü.

2023’te 200 milyar doları aşacak

Oyun sektörünün gelişimine sağladıkları katkılara değinen IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Oyun endüstrisinin, 2023'te 200 milyar dolarlık hacme erişeceği bekleniyor. Oyun sektörü taşıdığı ihracat potansiyeliyle her ülkeden ve her yaştan insana hitap edebiliyor. Global oyun piyasasında ülkemizin daha fazla söz sahibi olması için girişimcilerimizi eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizle geleceğe hazırlıyoruz.” dedi.