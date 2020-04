Oyun dünyasının nabzı Next Level Gaming Talks’ta atacak

Intel ESL Gaming Fest 2020 kapsamında düzenlenen Next Level Gaming Talks, oyun dünyasının profesyonellerini gençler ve aileleriyle buluşturmayı hedefliyor. Her hafta YouTube üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek sohbetlerde, espor ve oyun endüstrisi hakkında okul öncesi eğitimden kariyere kadar birçok konu ele alınacak.

ESL Türkiye İçerik ve Marka Ortaklığı Direktörü Eren Güncü’nün moderatörlüğünü yapacağı yayınlarda izleyiciler konuşmacılara sorularını iletebilecek. Ayrıca, Next in Game web sitesine kayıt olarak webinar süresince düzenlenecek etkinliklere katılmak ve çeşitli ödüller kazanmak da mümkün.

Toplam 10 hafta sürecek etkinlik serisinin ilki “#EvdeKal & Oyun Dünyasına Giriş Yap” başlığında, 9 Nisan’da gerçekleştirilecek.

“Oyun dünyası her geçen sene daha da büyük kitleleri içine alarak genişliyor. Bu genişleme ile pazar çeşitleniyor, yeni kariyer fırsatları ortaya çıkıyor. ESL Türkiye olarak özellikle gençler ve aileler arasında bu alanda farkındalık yaratmak istiyor, ülkemizin global oyun sektöründe öne çıkmasını hedefliyoruz” diyen ESL Türkiye Genel Müdürü Doruk Demirsar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Intel ESL Gaming Fest kapsamında yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini ekledik; Next Level Gaming Talks’ta sektör profesyonellerini oyun tutkunlarıyla bir araya getirecek, oyun dünyasıyla ilgili merak edilen hemen her konuyu gündeme taşıyacağız. Böylece oyun sektöründe kariyer hedefleyen gençlerin doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacağız. Online buluşmalarımızın ilkinde sektörde yer alan iş kollarını ve trendleri; evde eğitim, planlama, vakit yönetimi, eğitim kaynakları gibi temel konuları ele alacağız. Burada yapılacak paylaşımlar, oyun dünyasında bir kariyer çizmeyi hedefleyenler için oldukça bilinçlendirici olacak. İlgilenen herkesi www.nextingame.com <http://www.nextingame.com> üzerinden kayıtlarını yaptırmaya ve 9 Nisan saat 13.00’te gerçekleştireceğimiz buluşmaya katılmaya davet ediyorum.”

ESL Türkiye İçerik ve Marka Ortaklığı Direktörü Eren Güncü’nün moderatörlüğünde gerçekleşecek Next Level Gaming Talks’un ilk konukları Monster Notebook Pazarlama Direktörü Alper Arin, Riot Games Topluluk Yöneticisi Batuhan Belik, ESL Türkiye Genel Müdürü Doruk Demirsar ve Next in Game Ajans Direktörü Aykut Özdemir olacak.

9 Nisan’dan itibaren her perşembe günü gerçekleştirilecek olan webinar serisinin sonraki oturumlarında gaming içeriğini anlamak ve gelecek tahminleri, spordan espora dijital devrim, oyun sektöründe içerik ve marka ilişkisi, oyun sektöründe nasıl yer alınır, sosyal medya süreç ve kriz yönetimi, tasarımcılar için evden çalışma disiplini, yazılımcılar için evden çalışma disiplini, markalar ve fenomenler, oyunlaştırma gibi konular masaya yatırılacak.