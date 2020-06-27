Oyun dünyasını sarsan haberler! Taciz skandalı...

Son günlerde oyun dünyasında bazı çalkantılı haberler dolaşıyor. Oyun sektöründe saygınlığı olan ve oyuncu topluluğu tarafından sevilen bazı insanların isimleri taciz skandalları ile birlikte anılmaya başladı. Oyun dünyasının en başarılı oyun yazarlarından birisi olan Chris Avellone, birden fazla kişi tarafından taciz ile suçlanmıştı. İddialar arasında kendinden küçük yaştaki kızlara da sarkıntılık yaptığı var. Bu iddiaların ardından Dying Light 2, The Waylanders gibi projelerden atılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Chris’in isminin yanına farklı isimler de eklendi. Dota 2 topluluğu tarafından sevilen bir isim olan TobiWan, Swifty, Assassins Creed: Valhalla’nın yönetmeni Ashraf Ismail ve espor yorumcusu Joe Miller, bu isimlerden birkaçı. Bu isimlerden, Assassin’s Creed: Valhalla’nın yönetmeni olan Ashraf Ismail, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir açıklama yapıp hesabını sildi. Açıklamada, kişisel hayatındaki bazı problemleri çözmek için oyunun geliştirici ekibinden ayrıldığını bildirdi. Açıklamalarına devam eden yönetmen, ailesinin ve kendi hayatının parçalandığına da özellikle dikkat çekti.

Kendisi ile ilgili ortaya atılan iddia ise uygunsuz ilişkiler yaşadığıydı. Hatta bir Twitter kullanıcısı, Ashraf Ismail’in, kendisi ile konuşurken medeni durumunu gizlediğini ortaya sürmüştü. Son günlerde bu taciz iddiaları bir dalga halinde artıyor. Henüz herhangi bir dava veya kanıt ortada olmasa da iddiaların bazıları oldukça güçlü.

Kaynak: 5mid