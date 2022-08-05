Oyun alışverişlerindeki artış sürüyor

Uluslararası 85’i aşkın oyun firmasının Türkiye yetkili satıcısı olan dijital oyun mağazası oyunfor.com’un yayınladığı bilgilere göre, oyun alışverişleri 2022’nin Temmuz ayında da artmaya devam etti. Alışverişlerde haziran ayına göre %4, geçen yılın Temmuz ayına göre ise %19 oranında artış görüldü. Artışa en fazla etki eden kategori mobil oyunlar olurken PC ve konsol oyunu alışverişleri de önceki aylara göre artış gösterdi.

World of Warcraft’ın dönüşü

Temmuz ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun yine PUBG Mobile oldu. Geçtiğimiz ay listeye giriş yapan Apex Legends Mobile ise bir basamak yükselerek altıncı sıraya yerleşti. Diğer yandan, en yoğun oyun içi ödemenin yapıldığı oyunlardan olan ve uzun süredir listede yer alan CS: GO ise bu ay listenin dışında kaldı. Sıralamadaki oyunların beşini mobil oyunlar oluştururken World of Warcraft, uzun bir aradan sonra en çok oyun içi alışveriş yapılan 10 oyun arasına girdi.

En çok oyun içi satış yapılan 10 oyun

1. PUBG MOBILE

2. Valorant

3. Garena Free Fire

4. Call of Duty Mobile

5. League of Legends

6. Apex Legends Mobile

7. Roblox

8. Arena of Valor

9. Tom Clancy's Rainbow Six Siege

10. World of Warcraft

İllere göre dağılım

Oyun alışverişlerinde haziran ayında en çok alışveriş İstanbul’dan yapıldı. İstanbul’u; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti.

Yaş aralığına göre dağılım

Temmuz ayında toplam oyun alışverişlerinin önemli bir kısmı 21-30 yaş aralığındaki oyuncular tarafından yapıldı.