Laker Batı finalinin ilk maçında Denver Nuggets’ı 126-114 yenerek 1-0 öne geçti ama NBA’de konuşulan MVP Ödülü oldu. Giannis, “Şampiyon olana kadar bana MVP demeyin” derken LeBron ise aldığı oylara çok kızdığını açıkladı. Kariyeri boyunca 4 kez MVP seçilen LeBron tepkisini dile getirerek şunları söyledi: 101 oydan sadece 16 ’sını ilk sıradan almak beni her şeyden çok kızdırdı. Kazananın ödülü haketmediğini söylemiyorum. Kariyerim boyunca pek çok kez 2. bitirdim. Ancak bu durum yine de beni kızdırdı”.