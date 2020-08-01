Pek çok insan evlilik ile beraber çocuklarının olması hayalini kurar. Ancak hemen hamile kalma düşüncesi her daim gerçekleşmez. Bu durum belli bir zaman içerisinde hayal kırıklığı yaratabilmektedir. Fakat işin matematiksel bir kısmı bulunmaktadır ve ovulasyon testi bu noktada önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Ovulasyon testi nedir?

Kadın vücudunda LH hormon seviyesini ölçerek yumurtlama takibi gerçekleştiren testine ovülasyon testi denmektedir. Hipofiz bezi yardımı ile üretilen LH hormonu, diğer bir ismi ile lüteinleştirici hormon olarak öne çıkmaktadır. Bu hormon hem erkek hem de kadınlar üzerinde üreme noktasında oldukça önemli bir görev üstlenir.

Aynı zamanda östrojen ve testosteron hormonların salgılanmasında görev alır. Matematiksel takibi yapmak suretiyle hormon seviyesinin artışı üzerinden, folikül yumurta salınımıyla gebe kalmak adına, en verimli dönemini yakalama noktasında ovülasyon testi önemlidir.

Ovulasyon testi neden yapılır?

Genel olarak kadınlar ovulasyon kitleri üzerinde pozitif gösterecek düzeyde LH hormonuna sahip değillerdir. Fakat yumurtlamadan yaklaşık olarak 24 ila 48 saat arasında bu hormon üzerinden ciddi oranda artış ortaya çıkar. Bu dalgalanma ile beraber yumurtlama tetiklenir ve folikül yumurta salınımı ortaya çıkar. İşte bu salınım dönemini yakalamak ile beraber bir kadının gebe kalması noktasında en önemli zamandır. Bu zamanı yakalamak için ise ovulasyon testi gerçekleştirilir ve buna uygun bir günde dönem verimli şekilde kullanılır.

Ovulasyon testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Ovulasyon testi bireysel olarak da eczanelerden elde edilen kitler üzerinden gerçekleşebilmektedir. Bu doğrultuda LH yani lüteinleştirici hormon salınımı noktasında gerekli bilgi yapılan test ile birlikte hemen alınabiliyor.

Ovulasyon testinde çift çizgi ne anlama gelir?

Hamile kalma döneminde yapılan test ile beraber tek ya da çift kitler üzerinden anlaşılır. Bu durum idrar testi kapsamında kadının yaptığı uygulama üzerinden sağlanır. Eğer test sonucu tek çizgi var ise kişinin hamile olmadığı anlaşılır. Çift çizgiyi ise hamile olduğuna dair bilgi vermektedir.