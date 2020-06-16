Bu yaz Heroes of the Storm'un 5. yıldönümünü kutlayacağımız Nexus'ta havalar iyice ısınıyor! Yepyeni bir kahraman, çok sevilen bir etkinlik ve yeni bir Nexus Anomalisi 23 Haziran haftası sizlerle olmaya hazırlanıyor.

Yeni Kahraman: Mei

Overwatch'tan Mei'yle Nexus'ta serinlemeye hazır mısınız?

Mei-Ling Zhou dünyaca ünlü bir hava bilimci. Devasa bir buz fırtınası Antarktik araştırma istasyonunu etkisi altına aldığında kendini dondurmak zorunda kalmıştı. Dokuz yıl sonra ekibinin hayatta kalan tek üyesi olarak uyandı. Her zaman iyimser ve daha iyi bir gelecek için savaşmaya hazır olan Mei, Overwatch'ın çağrısına yanıt vererek ona yeniden katılan ilk ajanlardan biri oldu. Nexus'u keşfeden Mei, şimdilerde tüm arkadaşlarını korumak için savaşıyor. Oyun kurmaya uygun yetenek setiyle rakiplerini buza çeviren çok yönlü savaşçı Mei'yle becerilerinizi sergilemeye hazır olun. Kendisi şu anda PTR'da!

Yeni Nexus Anomalisi: Hava Muhalefeti

Nexus'taki dengeleri altüst edecek bir fırtına yaklaşıyor!

Nexus'un dört bir yanında tuhaf hava olayları görülmeye başlanırken; tüm diyarlar sağanak yağmur, tipi ve sisin etkisi altına girdi. Neyse ki Mei tam da bu garip koşulların başlamasıyla birlikte oyuna geldiğinden bu konuda araştırma yapma şansı bulacak. Oyundaki en yeni Nexus Anomalisi olan Hava Olayları, size pek çok eğlenceli hava durumu etkisi sunacak. Her bir savaş alanı belirli aralıklarla gerçekleşen belli bir hava olayına sahip. Bu hava olayları birkaç dakikanın ardından sonlanıyor. Döngüyse oyun sonlanana kadar devam ediyor. Bu hava olayları etkinken, kahramanlar mevcut hava olayı türüne bağlı olarak özel bir güçlendirme kazanabiliyor.

Oyuncuların karşılaşabileceği Nexus Anomalileri arasında sağanak yağmurlar, tipiler ve sis bulunuyor. Bu fırtınaya göğüs gerebilecek misiniz?

Yeni Etkinlik: Nexomania Geri Dönüyor

Gong sesiyle birlikte dövüş başlıyor. Katlanan sandalyenizi kapıp ringdeki yerinizi alın, çünkü Nexomania geri döndü!

Nexomania turnuvasının en prestijli ayaklarından biri olan Kâinatlar Arası Nexosiklet Şampiyonası burada. Taraftarlar bu sefer Mal'gaucho Mal'ganis'in tüm rakipleri dize getirmesini bekliyor. Stratholme'un Belası, rakiplerini şeytani darbeleriyle dümdüz ederek kendi grubundan lider çıkmayı başardı. Ancak fikstürün öteki tarafında sadece La Gata de Batalla olarak tanınan yeni ve gizemli bir dövüşçü bulunuyor. Kendisinden birkaç kat daha büyük cüsseye sahip rakipleri dize getirerek şampiyonluk maçı öncesinde ne kadar güçlü bir dövüşçü olduğunu kanıtladı.

Tıklım tıklım dolu olan arena, Nexomania efsanesi MC Tombstone'un sesiyle inliyor. Son mücadele başlamak üzere. En havalı güreş kıyafetlerinizi kuşanın ve dövüşçünüzü seçerek Nexomania II'de sizi bekleyen ödüller için savaşmaya başlayın.



