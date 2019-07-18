Overwatch’ta roller baştan belirleniyor

Overwatch’ın yeni özelliği Role Queue, an itibariyle test sunucularında (Public Test Realm – PTR) oyunculara açıldı. Role Queue, oyuna girmeden önce maçtaki rolünüzü belirlemenize ve her rolün ayrı bir skill rating’i olmasına imkan veriyor.

Overwatch oyuncu topluluğu oyunla birlikte gelişen, oyunun inceliklerini giderek daha iyi kavrayan ve oynanışa sürekli yeni yaklaşımlar getiren bir yapıya sahip. Role Queue özelliğinin Overwatch maçlarının eğlenceli ve adil yapısına yeni bir soluk getireceği ve takım oyununu destekleyen bir ortam sağlayarak oyuncuların her maçta en iyi performanslarını göstermelerine yardımcı olacağı belirtiliyor.

Peki Nedir bu Role Queue?

Bu özellik aracılığıyla Rekabetçi (Competitive) ve Hızlı (Quick) Play modlarındaki matchmaking (eşleştirme) ve queue (maç sırası) sistemlerini güncelliyoruz. Böylece oyuncular maça girmeden önce oyunda hangi rolde (tank, destek ya da hasar) oynamak istediklerini önceden seçebiliyorlar. Bundan sonra matchmaking sistemi 2 tank, 2 destek ve 2 de hasar rolünü seçmiş oyuncuyu eşleştirerek bir takım oluşturmalarını sağlıyor. Maçın sonunda (hem competitive hem de quick play modlarında) oyuncular ana menüye geri dönüyor ve bir sonraki maç için sıraya alınmadan önce yeniden oynamak istedikleri rolü belirliyorlar.