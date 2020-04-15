Overwatch'ın yeni kahramanı Echo oyuna giriş yaptı
Overwatch'ın 32. kahramanı Echo şu anda PC üstünden erişilebilen Açık Test Ortamı'nda (PTR). Çevresine hızla uyum sağlamasına olanak tanıyan yapay zekâsıyla kendini sürekli geliştiren ve böylece birden fazla rolde oynanabilen robot Echo, en son teknolojiyi temsil ediyor. Yeni kahramanımız hasar kategorisinde.
Mevcut duruma hızla adapte olabilen ve çarpışmalarda farklı roller üstlenebilen bu yapay zeka harikasıyla düşmanlarınızı tek tek dize getireceksiniz. Echo şu anda PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch platformlarında devrede! Ek beceri modüllerinizi açmaya ve yeni çok rollü robot kahramanımızı yönetmeye hazır mısınız?
Yeni rekabetçi mod Açık Rekabetçi Sıra Arcade'e geliyor ve dört hafta kadar devam edecek. Bu mod, kahraman havuzları ve tek kahraman limiti de dahil olmak üzere standart dereceli kurallarını kullanıyor; ancak rol kısıtlamalarına veya rol sıralarına sahip değil.
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İşte yetenekleri
•Echo, üçgen biçimindeki bir alana aynı anda üç atış yapar.
•Echo bir yapışkan bomba salvosu gönderir. Bombalar bir gecikmenin ardından infilak eder.
•Echo hızla ileri atılır. Ardından özgürce uçabilir.
•Echo birkaç saniye boyunca bir ışın göndererek canı yarısının altında olan hedeflere yüksek miktarda hasar verir.
•Echo hedef rakip kahramanı kopyalayarak onun yeteneklerini kazanır.
•Echo düştüğü esnada süzülebilir.