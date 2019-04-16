Tracer, Genji, Winston ve Mercy’nin Omnic Talon’un elebaşlarından Maximilien’i köşeye sıkıştırmak için Küba’da giriştikleri amansız mücadele başlıyor! Overwatch'ın PvE modu Overwatch Archives’ın yepyeni görevi Storm Rising an itibariyle yayında.

Storm Rising’in yanı sıra Overwatch Archives’ın eski görevleri Uprising (Ayaklanma) ile Retribution (İntikam) da açık durumda ve oyunculara Overwatch tarihinin mihenk taşı niteliğindeki olayların bir parçası olma fırsatı vermekte. Yeniden oynanabilen görevleri başarıyla tamamlayarak 160’dan fazla kozmetik eşya kazanma şansını kaçırmayın!

Overwatch kısa bir süreliğine ücretsiz!

Overwatch'ı bugünden itibaren 23 Nisan’a kadar ücretsiz oynayabilirsiniz. Bu süre zarfında er meydanına yeni inen sıhhiyecimiz Baptiste de dahil olmak üzere oyundaki tüm karakterleri, toplam 27 haritayı, Quick Play (Hızlı Maç), Custom Games (Özel Oyun) ve Arcade gibi çeşitli oyun modlarını dilediğinizce deneyebilirsiniz.

Ücretsiz sürümde atladığınız seviyeler, kazandığınız Loot Box’lar ve açtığınız çeşitli kişiselleştirme seçeneklerinin hepsi konsol ya da Blizzard hesabınızda kalıcı olacak.