Overwatch oyuncuları ikinci bir iletişim çemberi istiyorlar

Overwatch geçtiğimiz aylarda aldığı bir güncelleme ile oyun içerisinde eksikliği en çok hissedilen konulardan biri olan iletişim sorunlarının üzerine eğilmişti. Oyuna daha fazla ve spesifik sesli komutlar ekleyerek mikrofonu olmayan oyuncuların da takımları ile sağlıklı bir biçimde iletişim kurabilmeleri planlanmış olsa da görünen o ki bu durum bazı sorunları da beraberinde getirdi. Oyuncular Reddit üzerinden ve forumlardan Blizzard’a çağrıda bulunuyorlar.

İletişim çemberinde yer alan komutların sayısı arttıkça oyuncular komutları birbirleri ile bağlantılı kullanmak konusunda sıkıntı yaşamaya başladılar. Özellikle kontrolcü kullanan oyuncular oyuna ikinci bir iletişim çemberi eklenerek bu sıkıntının giderilmesi konusunda ısrarcı. Kontrolcüler için sağ ve sol tetik tuşlarına farklı iletişim seçeneklerini içeren çemberlerin atanmasını isteyen oyunculara oyunu PC platformunda oynayanlar da destek verdi. PC oyuncuları içinse ikinci bir iletişim çemberi komutları bağlantılı kullanmak konusunda daha fazla kolaylık sağlayabilir.

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