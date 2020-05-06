Overwatch hitbox sorunları ile karşı karşıya

Bir Reddit kullanıcısının ortaya çıkardığı üzere Overwatch hitbox sorunları ile uğraşıyor gibi görünüyor. Bu sorunlar özellikle Mercy ve D.va üzerinde kendini gösteriyor.

Oyundaki hitbox problemleri bir Reddit kullanıcısının yüklediği video ile açığa çıktı. Çeşitli karakterler ile kafadan vuruşlar yapan kullanıcı Mercy ve D.va üzerindeki problemleri de açıkça gözler önüne serdi. D.va ve Mercy’nin ikincil silahlarında bariz bir biçimde hitbox problemi yaşanıyor.

Oyuncular bu iki karakterle rakibin kafasına nişan alsa bile isabet yeri rakibin omuz hizası oluyor. Tam kafadan bir vuruş yapabilmek için ise oyuncuların silahlarını rakibin kafasından çok daha yukarıda bir noktaya nişanlamaları gerekiyor. Yorumlarda kimi kullanıcılar bu hatanın D.va ve Mercy’nin boyları dolayısıyla rakipleri ile aynı yükseklikte olmadıklarından kaynaklandığını söylese de Lucio‘nun her iki karakterden de daha kısa olmasına rağmen böyle bir problemle karşılaşmaması bu ihtimali de çürütüyor.

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