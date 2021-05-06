Overwatch geçtiğimiz sene 60 milyon oyuncuya ulaştı

Bir zamanların en çok konuşulan oyunlarından biri olmasına rağmen son zamanlarda Overwatch’a dair çok bir haber duyulmuyor. Bunun sebebi ise herkesin bildiği gibi Blizzard’ın kaynaklarını Overwatch 2’yi geliştirmeye yönlendirmesi. Geçtiğimiz sene gelen son karakter Echo’nun ardından oyuna pek bir yenilik gelmedi.

Ancak tüm bunlara şaşırtıcı bir şekilde rağmen oyunun kitlesi oyundan kopmadı. Gamespot'a yeni rolü hakkında konuşan Overwatch 2 yönetmeni Aaron Keller, Overwatch’ın 2021 itibariyle 60 milyon oyuncuya ulaştığını ve 2019'un sonlarına göre sayının 10 milyon daha fazla olduğunu söyledi.

Oyununa aktif olarak yeni içerik getirilmemesine rağmen oyuncu sayısının artmasının ardında olabilecek birkaç sebep üstünde duruluyor. Bunlardan ilki, “free weekend”ler ile oluşturulan hesapların sayısı. Bunun yanında oyuncuların yan hesaplarının sayısının da etkisi var. Ayrıca Overwatch’ın geçtiğimiz sene yaptığı PC çekilişinin de oyuncu sayısının 10 milyon artmasında etkisinin yüksek olduğu düşünülüyor.

Hürriyet