Overwatch Contenders Ligi başlıyor

Toplamda 8 ayrı bölgede gerçekleştirilen Overwatch Contenders karşılaşmalarının en iyi oyuncuları bu canlı etkinliklere katılabilecek, profesyonel koçlara ve büyük kulüplerin yetenek avcılarına kendilerini gösterme fırsatı yakalayabilecek. Contenders maçları Overwatch’ın profesyonel ligi olan Overwatch League maçları aralarında yayınlanacak.

Atlantik ve Pasifik karşılaşmalarıyla ilgili daha fazla bilgi, turnuva formatı ve maç çizelgesi gibi detaylar içinoverwatchcontenders.com/en-us/news/22861402 adresindeki blog sayfasına göz atabilirsiniz.

Buna ilaveten, 2019 Overwatch Contenders sezonunun zirvesi sayılabilecek The Gauntlet turnuvasının formatı da belli oldu. Gauntlet karşılaşmalarının detayları da overwatchcontenders.com/en-us/news/22861402 adresindeki blog sayfasında yer alıyor. Yayın çizelgesi, lokasyon ve bilet bilgileri gibi konular ise ilerleyen tariherde açıklanacak.

DHA