Overwatch Anniversary etkinliğinin tarihi kesinleşti

Başlangıç tarihi hakkında yapılan bazı sızıntılardan sonra nihayet Overwatch Anniversary etkinliğinin başlayacağı tarih kesinleşti.

Blizzard tarafından oyunun resmi hesapları üzerinden yapılan duyuruya göre Anniversary etkinliği 19 Mayıs tarihinde başlayacak ve 9 Haziran tarihine kadar devam edecek. Bu 21 günlük süre boyunca oyuncular oyunun Lucio Ball, Junkenstein’s Revenge, Archives ve Lunar New Year özel oyun modlarına da ulaşabilecekler.

Oyuncular bu yıl diğer yıllardan farklı olarak yalnızca geçtiğimiz yılların Anniversary etkinlik kostümlerine değil, yukarıda bahsi geçen etkinliklerin kostümlerine de hem mağazada hem de lootbox’ların içeriğinde ulaşabilecekler. Bu yılın etkinliğe özel kostümleri yine 3,000 coin değerinde olacak, eski etkinliklerin kostümlerine ise 1,000 coin karşılığında sahip olabileceksiniz.

PlayerBros