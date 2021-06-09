Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Faslı orta saha oyuncusu Oussama Tannane bugün İstanbul'a geliyor. Başarılı oyuncunun Fenerbahçe ile görüşeceği iddia edildi. Bu haber kısa zamanda büyük yankı uyandırdı. Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Sarı Lacivertli taraftarlar tecrübeli futbolcunun kariyerini merak etmeye başladı. İşte ayrıntılar...

Oussama Tannane kimdir?

23 Mart 1994 yılında Fas'ın Tétouan şehrinde dünyaya gelen Oussama Tannane ailesiyle birlikte Hollanda'ya gittikten sonra profesyonel futbol kariyeri için ilk adımlarını atmaya başladı.

Ajax altyapısında yetişen Oussama Tannane, sırasıyla PSV, Heerenveen, Heracles gibi takımlarda oynadı. Fransa'ya geçiş yapan Tannane, Sant-Etienne takımına transfer oldu. Kiralık olarak Las Palmas forması da giyen Tannane son olarak Vitesse'ye geçti.

Bugün İstanbul'a gelecek Oussama Tannane, geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 29 maça çıktı. Vitesse formasıyla 7 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu başarılı bir performans ortaya koydu.

Oussama Tannane, en golcü sezonunu Heracles formasıyla geçirdi. Heracles Almelo takımında oynarken 27 yaşındaki futbolcu 23 gol atıp 9 asist yaptı.

Transfermarkt'ın verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gözüküyor.







