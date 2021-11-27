Barcelona'nın teknik direktörü Xavi, Newcastle United'ın Ousmane Dembele ile ilgilendiğine yönelik söylentiler üzerine futbolcunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

AS'ta yer alan habere göre Dembele'nin planlarının bir parçası olduğunu dile getiren Xavi, "Onunla bireysel bir görüşmem oldu. Sadece bu sezon için değil, gelecek için de ne kadar önemli olduğunu ona açıkça söyledim. Bu ona bağlı. Umarım kontratını yeniler çünkü önümüzdeki birkaç yıl içinde fark yaratabilecek bir oyuncu." sözleriyle Dembele'nin takımda kalmasını istediğini belirtti.

"Hiçbiri satılık değil"

Kulübün ekonomik nedenlerle önemli oyuncuları takımdan göndermek zorunda kalabileceğine yönelik sorulara ise Xavi, "Onlara ihtiyacımız var. Onlar oynayan oyuncular ve hiçbiri satılık değil." ifadeleri ile cevap verdi.

Dembele'nin Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor ve henüz iki taraf sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varabilmiş değil.





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