Oumar Niasse sokağa çıkma yasağına uymadı!

Everton forması giyen eski Akhisarsporlu Oumar Niasse, İngiltere'de uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında üç arkadaşıyla birlikte dolaşırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Everton'dan haftada yaklaşık 55.000 pound kazanan 29 yaşındaki forvet, emniyet kemeri olmadan iki kadın toplam üç arkadaşıyla birlikte Manchester'da arabayla dolaştığı sırada polis tarafından durduruldu.

Sun'ın aktardığına göre polis memurlarından biri Niasse'ye yönelik, "Bir Premier Lig futbolcusu olmadan rağmen herkesi burada riske atıyorsun. Ne yaptığını zannediyorsun? Bu tam anlamıyla utanç verici" ifadelerini kullandı.

Senegalli forvet, İngiltere'nin corona virüs önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağını açıklamasının iki gün sonrasında yakalandı.