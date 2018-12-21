Oumar Niasse kiralık olarak gitmek istemiyor!

Oumar Niasse’ın Everton macerası beklendiği gibi gitmedi. Menacerler değişti ancak Niasse’ın kulübede hatta tribünde oturma kaderi değişmedi.

Bir dönem Hull’a kiralanan ve yeniden kiralık listesine koyulan 28 yaşındaki forvet, kariyerinde artık kalıcı bir adım atmak istiyor. Fenerbahçe ve Cardiff’in ilgilendiği Niasse, kiralanmaya sıcak bakmıyor. Senegalli golcünün, sadece satın alma garantisi verilirse kiralık olarak gitmeye ‘evet’ diyeceği öğrenildi.

Ali Koç, transferde 18 aylık kiralama sürecinden sonra bonservis alma yoluna gideceklerini söylemişti. Ancak Niasse’ın önümüzdeki sezon sözleşmesi biteceği için Everton sezon sonunda bonservisini vermek istiyor.