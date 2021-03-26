İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield, Senegalli futbolcu Oumar Niasse'yi transfer ettiğini duyurdu.

30 yaşındaki golcü futbolcuyla yapılan sözleşmenin sezon sonuna kadar geçerli olduğu öğrenildi. Ülkemizde 2013-2014 yılları arasında Akhisar Belediyespor forması giyen Niasse, son olarak İngiliz ekibi Everton'un kadrosunda bulunmuştu. Oumar Niasse'nin, 1 Temmuz 2020 tarihinden beri herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyordu.

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Senegalli futbolcu, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın gündeminde yer almıştı.