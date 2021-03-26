Oumar Niasse Huddersfield'da
Bir dönem ülkemizde Akhisar Belediyespor forması da giyen Oumar Niasse, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield ile sözleşme imzaladı. Adı sık sık Galatasaray ile anılan Senegalli futbolcu, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer almıştı.
İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield, Senegalli futbolcu Oumar Niasse'yi transfer ettiğini duyurdu.
30 yaşındaki golcü futbolcuyla yapılan sözleşmenin sezon sonuna kadar geçerli olduğu öğrenildi. Ülkemizde 2013-2014 yılları arasında Akhisar Belediyespor forması giyen Niasse, son olarak İngiliz ekibi Everton'un kadrosunda bulunmuştu. Oumar Niasse'nin, 1 Temmuz 2020 tarihinden beri herhangi bir kulüple sözleşmesi bulunmuyordu.
Adı sık sık Galatasaray ile anılan Senegalli futbolcu, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın gündeminde yer almıştı.