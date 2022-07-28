Oturarak Voleybol Milli Takımı, 16 oyuncunun katılımıyla Aksaray'da kamp çalışmasına devam ediyor. Paravolley Gümüş Ligi Şampiyonasına hazırlanan milli takımın başantrenörü Ramazan Zandi Nezami, yaptığı açıklamada “Avrupa Gümüş Lig Şampiyonasına Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ev sahipliği yapacağız. Bu lige 7 takım katılacak. Macaristan, Litvanya, İtalya, Hollanda, Slovenya, Polonya ile Türkiye olarak maç yapacağız. Başarılı olan 2 takım ise Altın ligine katılmaya hak kazanacak. 2023 yılında ise Sırbistan’da gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyoruz. Umudumuz çok büyük, desteğimiz de çok iyi durumda. Gümüş ligde iyi bir derece almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA TAKIMLARI ARASINDA SES GETİRMEK İSTİYORUZ"

Genç bir kadroyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Nezami, “23 yaş altı oyuncularımız var. Bu oyunculardan çok umutluyuz. Gümüş ligde en büyük avantajımız, 2 tane sağlam oyuncu oynatma hakkımızın olması. Bu yüzden genç milli takımdan 2 tane önemli oyuncuyu kampımıza davet ettik. Hedefimiz, Avrupa takımları arasında ses getirmek. Günde çift idmanla 6 saat çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını da altın madalya kazanarak almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

"BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ"

Takım kaptanı Mehmet Yılmaz ise “Aksaray’da Gümüş ligine hazırlanıyoruz. Çok iyi bir uyum yakaladık. Ağustos ayı son kampımızı şampiyonanın olduğu Ereğli’de yapacağız. Yeni oyuncularımız ile iyi bir uyum sağladık. Hedefimiz altın madalya olunca, daha hırslı çalışıyoruz. Başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Kendi evimizde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olup İstiklal Marşımızı okutmak bizim için çok büyük bir gurur olacak” dedi.

DHA