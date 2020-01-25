Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası, Türkiye’de yapılacak

Türkiye’nin ev sahipliğinde 2021’de düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası’nın protokolü imzalandı.

Ankara’da Green Park Hotel’de gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Avrupa Oturarak Voleybol Federasyonu Başkanı Branko Mihorko katıldı.

Engelli vatandaşların spora teşvik edilmesi için çağrıda bulunan başkan Uztürk, “Federasyonumuz 22 spor dalında faaliyet yapıyor. Sporcu sayımızı artırmak için çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı federasyonumuz bünyesinde spor yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.