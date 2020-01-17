Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, bu yıl ilk kez düzenlenecek organizasyonda Karadeniz Ereğli Belediyespor’un A Grubu’nda, Karaman İl Özel İdare’nin ise B Grubu’nda yer aldığı belirtildi.

Karadeniz Ereğli Belediyespor’un A Grubu’nda OKI Fantomi (Bosna Hersek), SVR Fonte Roma (İtalya), Odbojkarsko Sempeter (Slovenya) ve SDI SPID (Bosna Hersek) takımlarıyla, Karaman İl Özel İdare’nin ise B Grubu’nda Sinovi Bosne (Bosna Hersek), Nola Citta Dei Gigli (İtalya), IOK Zagreb (Hırvatistan) ve OSUI Laktasi (Sırbistan) ekipleriyle karşılaşacağı ifade edildi.

A Grubu maçlarının 27-29 Mart tarihlerinde Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da, B Grubu karşılaşmalarının ise 3-5 Nisan tarihlerinde yine Bosna Hersek’in Lukavac şehrinde oynanacağı aktarıldı.

Şampiyonada gruplarını ilk üç sırada bitiren takımların mayıs ayında yapılacak finallere yükseleceği vurgulandı.

AA