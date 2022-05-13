Oturarak Voleybol 1. Ligi 2. etap müsabakaları başladı

Oturarak Voleybol Şampiyona müsabakaları için Karabük’te açılış seremonisi yapıldı. Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonunda düzenlenen organizasyona Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Konya, Mardin ve Mersin illerinden 10 takım katılım sağladı.
Açılışta konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, ‘Spor şehri Karabük’ sloganıyla Karabük’ün 2022 yılında farklı branşlara ev sahipliği yaptığını belirtti.
Organizasyonları önemsediklerini ifade eden Güven, sporcu kafilelerini Karabük'te misafir ederek ilin tanıtımına katkı sağladıklarını söyledi.
Konuşmanın ardından oynanan müsabakalarla organizasyonun ilk günü tamamlandı.
Müsabakalar 15 Mayıs Pazar günü sona erecek. (İHA)