Ott Tanak: Umarım mücadelenin içinde kalabiliriz

WRC lideri Toyota Gazoo Racing takımından Estonyalı pilot Ott Tanak, Citroen Total takımından Fin pilot Esapekka Lappi, Hyundai Shell Mobis World takımından İspanyol pilot Dani Sordo ve M-Sport Ford World Rally takımından İsveçli pilot Pontus Tidemand, İçmeler Mahallesi’ndeki servis alanı içinde yer alan medya merkezinde basın toplantısına katıldı.

Dünyanın en hızlı pilotları, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

WRC’nin lideri Ott Tanak, "shakedown" etabı öncesi aracında yapılan değişikliklerin araca hız kazandırıp kazandırmadığı sorusuna "Umarım mücadelenin içinde kalabiliriz ve elbette takım bunun için oldukça fazla çalıştı." cevabını verdi.

2020 senesi için Toyota ile sözleşmesi bulunmayan şampiyona lideri, birden fazla takımla görüştüğünü söyleyerek "Her şey mümkün, kesin bir şey henüz söz konusu değil." dedi.